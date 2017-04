Fünfjähriges für "Forge of Empires"

"Forge of Empires" ist für InnoGames eine Erfolgsgeschichte. Über 100 Millionen Euro Umsatz spülte es dem Hamburger Entwickler bereits in die Kassen. In 20 Märkten ist es verfügbar, die Zahl der Registrierungen liegt bei über 25 Millionen. Aktuell begeht das Strategiespiel seinen fünften Geburtstag.Im April 2012 wurde die erste Version von "Forge of Empires" im Browser veröffentlicht. Zwei Jahre danach brachte InnoGames mobile Versionen für iOS und Android. Bis heute ist der Titel in den vorderen Chartregionen der AppStores zu finden."'Forge of Empires' ist ein echter Meilenstein für InnoGames und nach wie vor sehr wichtig für das Unternehmen", sagt Armin Busen , CPO von InnoGames. "Ich möchte mich ganz herzlich bei dem Team und der tollen Community für ihren Einsatz und ihre Unterstützung in den letzten fünf Jahren bedanken. Wir werden 'Forge of Empires' weiterhin verbessern und freuen uns auf die nächsten Jahre."

Quelle: GamesMarkt.de

