Fünf Mio. in "Sea of Thieves", NetEase bringt "EVE" nach China

" zählt fünf Millionen Spieler. Diesenerreicht der-Exklusivtitel lautExecutive Producer Joe Neate pünktlich zur Veröffentlichung des zweiten großen DLCs "". | Quelle: news.xbox.com verlässt offenbar. Das gab derüber seine Facebook-Seite bekannt, allerdings ist der Post mittlerweile nicht mehr online. Moro war schon seit langem an der Produktion der "Animal Crossing"-Reihe beteiligt und war anfangs als Assistant Director bei "" tätig. Gründe für seine Kündigung sind nicht bekannt. | Quelle: nintendoeverything.com schießt eine Partnerschaft mit. Der chinesische Publisher bringt das Erfolgsspiel von CCP,, in den dortigen Markt. Ab Oktober können dann auch chinesische Kunden das Weltraum-MMO spielen. | Quelle: ccpgames.com Peripherie-Herstellerwird offiziellervon. Das ist die eSport-Sparte des britischen Premier-League-Vereins, deren Athleten in "FIFA" antreten. | Quelle: corp.turtlebeach.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden