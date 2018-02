FSV Mainz rekrutiert "FIFA"-Profis

Großansicht David Neubauer und Francesco Mazzei streifen sich bald das Mainz-Trikot über (Bild: twitter.com/TFB_Shaqiri) David Neubauer und Francesco Mazzei streifen sich bald das Mainz-Trikot über (Bild: twitter.com/TFB_Shaqiri)

Die Zahl der Bundesliga-Vereine mit eigenen eSportlern erreicht, dank der virtuellen Bundesliga neue Höhen. Nachdem bereits Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln sich auf die Suche nach jungen Talenten für "FIFA 18" gemacht haben, präsentiert jetzt der 1. FSV Mainz 05 seine ersten beiden Top-Spieler für die kommende Saison. David 'Neubi' Neubauer und Francesco 'TFB_Shaqiri' Mazzei spielen ab März offiziell im Trikot des FSV Mainz in den Playoffs der virtuellen Bundesliga mit.Jeder deutsche Bundesliga-Verein besitzt das Recht zwei Spieler in die Playoffs der virtuellen Bundesliga zu schicken. Viele neue Vereine nahmen sich diese Regelung dieses Jahr zum ersten Mal zum Anlass eigene Spieler zu verpflichten. Es darf jeweils ein Spieler auf der Xbox One und der PlayStation 4 für das jeweilige Team an den Playoffs teilnehmen.

Quelle: GamesMarkt.de

