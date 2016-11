Frühbucherphase für GCA endet

Vom 27. Februar bis zum 1. März 2017 und damit einmal mehr parallel zur GDC findet in San Francisco die Game Connection America statt. Wie bei der europäischen Ausgabe handelt es sich dabei zwar auch um eine Messe, in erster Linie sind die von Connection Events organisierten Veranstaltungen aber ein Marktplatz für unveröffentlichte Spiele. Entsprechend hoch ist die Dichte sowohl von Entwicklern, als auch von Publishern, die auf der Suche sind nach Produkten. Interessenten sollten sich aber beeilen. Heute endet die erste Frühbucherphase, die nach Veranstalterangaben je nach Paket Rabatte von über 50 Prozent bereit hält. So kostet ein Besucherpass für alle drei Tage nur 190 Euro. Die Buchung eines Meetingtisches für alle drei Tage im offenen Meetingbereich kostet 2900 Euro und ein privater Meeting-Raum bzw. eine eigene Suite kostet 6000 Euro.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen