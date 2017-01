Frontier klagt gegen Atari

Großansicht Szene aus "RollerCoaster Tycoon 3" Szene aus "RollerCoaster Tycoon 3"

Der britische Entwickler Frontier Developments reicht Klage gegen den Publisher Atari ein. Wie britische Medien berichten, sind ausstehende Zahlungen für das bereits 2004 erschienene " RollerCoaster Tycoon 3 " der Stein des Anstoßes.Atari habe, so der Vorwurf von Frontier, dem Studio Royalty-Zahlungen vorenthalten. Der Publisher hätte die Verkaufszahlen von "RollerCoaster Tycoon 3" absichtlich kleiner ausgewiesen, um Frontier weniger Gewinnbeteiligung zugestehen zu müssen. Frontier will nach der Insolvenz von Atari im Jahr 2013 auf diesen Umstand aufmerksam geworden sein und verweist zum Beispiel auf die Statistiken von Steam, die deutlich mehr Besitzer des Titels ausweisen würden als die Atari-Werte. 3,37 Millionen Dollar stünden Frontier zu, lediglich 1,17 Millionen wurden von Atari bezahlt.Das sanierte Atari versucht unterdessen weiter an der Marke zu verdienen. 2016 erschien " RollerCoaster Tycoon World ", das mit offizieller Lizenz von Chris Sawyer, dem Schöpfer der ersten "RollerCoaster Tycoon"-Titel erschien. Frontier, die zuletzt unter anderem auch "Elite: Dangerous" entwickelten, veröffentlichen unterdessen im vergangenen Jahr das thematisch ähnliche "Planet Coaster".

Quelle: GamesMarkt.de

