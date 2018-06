From Software spielt wieder mit Activision

Großansicht Erscheint 2019: "Sekiro: Shadows Die Twice" Erscheint 2019: "Sekiro: Shadows Die Twice"

Activision und From Software kehren gemeinsam in die Sengoku-Zeit zurück. Der japanische Entwickler und der US-Publisher haben für 2019 die Veröffentlichung von "Sekiro: Shadow Die Twice" angekündigt. Der Titel ist für die Xbox, PS4 und zumindest als Download für PC angekündigt.Inhaltlich handelt es sich um ein Third-Person-Action-Adventure, das den Spieler in die Rolle eines Kriegers steckt, der seinen jungen, adeligen Herrn retten und dabei Rache an dessen Erzfein üben muss."Mit Sekiro: Shadows Die Twice freuen sich viele Mitglieder des Teams von FromSoftware, darunter auch ich, darauf, die Themen Sengoku-Japan und Ninja zum ersten Mal zu erkunden. Wir können es kaum erwarten, bis alle entdecken können, was in diesem Spiel steckt", so Hidetaka Miyazaki, Präsident und Game Director bei From Software.Tatsächlich tauchten Activision und From Software aber schon einmal in die kriegerische Periode japanischer Geschichte ab. Ende der 1990er brachte Activision im Westen das von From Software entwickelte "Tenchu" auf den Markt, ein Ninja-Stealth-Game, das in Deutschland auf dem Index landete. Spätere Teile der Reihe wurden dann nicht mehr von Activision sondern von Ubisoft gepublisht.

Quelle: GamesMarkt.de

