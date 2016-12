Frohe Weihnachten und guten Rutsch!

2016 ist auf der Zielgeraden. Ein ereignisreiches Jahr auch für die Spielebranche nähert sich dem Ende. Wir bedanken uns bei allen Lesern für die Treue und das entgegenbrachte Vertrauen in den letzten zwölf Monaten.Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein paar erholsame Feiertage! Rutschen Sie an Silvester gut rüber ins kommende Jahr. Auch die GamesMarkt-Redaktion schließt über die Weinachtstage ihre Pforten. Ab dem 2. Januar sind wir wieder wie gewohnt mit aktueller News-Berichterstattung für Sie da.Falls Sie überdies zwischen den Jahren mal eine bis zwei freie Minuten finden, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie an unserer Jahresumfrage für 2017 teilnehmen können. Kurz, bequem per Online-Fragebogen und selbstverständlich absolut anonym würden wir gerne Ihre Meinung zu den Branchenthemen des kommenden Jahres erfahren. Die Ergebnisse veröffentlichen wir im ersten GamesMarkt-Heft des Jahres 2017.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen