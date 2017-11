Friendly Fire streamt erneut für Charity

Am Samstag, den 2. Dezember, sammeln deutsche Youtuber wieder Geld für den guten Zweck. Unter dem Namen Friendly Fire streamen zahlreiche reichweitenstarke Let's Player gemeinsam 24 Stunden. Zahlreiche Unternehmen treten als Sponsoren auf, die Zuschauer können während der Sendung spenden. Sämtliche Einnahmen gehen dieses Jahr an den Verein zur Unterstützung und Förderung neurologisch kranker Kinder "Silberstreifen", den Vogelgnadenhof und Altenheim für Tiere e.V., den Mukoviszidose e.V. sowie das Projekt Ein letzter Wunsch.Zu den teilnehmenden Youtubern gehören in diesem Jahr unter anderem "Gronkh", "PietSmiet", "Pandorya", "MrMoreGame" und "PhunkRoyal", die zusammen allein auf mehr als acht Millionen Abonnenten kommen.Friendly Fire findet heuer bereits zum dritten Mal statt. 2016 war das Event mit zum Höhepunkt 92.000 gleichzeitigen Zuschauern der reichweitenstärkste Twitch-Stream des Jahres. Das Team konnte eine neue Rekord-Gesamtspendensumme von rund 300.000 Euro erzielen.

