Freese ist neuer gamescom-Manager beim BIU

Martin Freese trat zum 1. Januar beim BIU den Posten des Manager gamescom & Public Events an. In dieser Rolle wird er künftig den Head of gamescom & Public Events, Lars Vormann , unterstützen, der im Herbst zum Brancheverband gestoßen ist . Freeses Stelle wurde neu geschaffen. Der BIU baut damit seine Kapazitäten für den Bereich Messen und Events aus.Freese ist gelernter Veranstaltungskaufmann. Er war bei der Messe Husum & Congress war als Projekt-Manager und -Leitung für Messen und Events im Bereich erneuerbare Energien und Gaming tätig. Er verantwortete zwei Jahre lang die New Energy Husum und die Nordish Gaming Convention (NGC), Norddeutschlands größte LAN-Party."Ich freue mich sehr, mit Martin einen kompetenten und erfahrenen Kollegen als Unterstützung begrüßen zu dürfen. Die gamescom hat in den vergangenen Jahren ihren Status als weltgrößtes Event für Games und wichtigste Business-Plattform Europas nicht nur behauptet, sondern weiter ausgebaut. Mit Martins Unterstützung werden wir diese Entwicklung weiter mit Nachdruck verfolgen", sagt Lars Vormann."Als Manager gamescom & Public Events liegt eine spannende Aufgabe vor mir", erklärt Martin Freese. "Bereits bei der Messe Husum & Congress konnte ich meinen beruflichen Schwerpunkt und meine Leidenschaft bei der Entwicklung und Durchführung der Nordish Gaming Convention zusammenbringen. Ich freue mich sehr, meine Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Messe und Events durch die Mitarbeit an der gamescom weiter vertiefen zu können."

Quelle: GamesMarkt.de

