freenet steigt bei MediaMarkt- und Saturn-Mutter ein

Großansicht Christoph Vilanek, Vorstandsvorsitzender freenet Christoph Vilanek, Vorstandsvorsitzender freenet

Die Ceconomy AG hat einen neuen Großaktionär. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung ist das Telekommunikationsunternehmen freenet jetzt bei Ceconomy eingestiegen. Dabei wurden 32,6 Millionen neue Stammaktien ausgegeben, die freenet im Zuge einer Privatplatzierung für je 8,50 Euro übernahm. Sowohl Aufsichtsrat von Ceconomy als auch die drei Großaktionäre Haniel, Meridian Stiftung und Beisheim begrüßten nach Unternehmensangaben den Einstieg freenets.Die Ceconomy AG ist die Mutter und damit Dachgesellschaft von MediaMarktSaturn. Das frische Kapital in Höhe von rund 277 Millionen Euro will Ceconomy zur Bilanzstärkung und zur Steigerung der Finanzkraft für die weitere Umsetzung der strategischen Agenda verwenden.freenet ist für Ceconomy alles andere als eine Unbekannte. Tatsächlich ist die freenet-Tochter Mobilcom-Debitel seit 25 Jahren Partner von MediaMarktSaturn. Die Rolle als Lieferant und Partner soll von der Transaktion auch unberührt bleiben."Über unsere Vertriebskooperation verbindet uns eine langjährige vertrauensvolle und überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn", so Christoph Vilanek, Vorstandsvorsitzender von freenet. "Auch perspektivisch versprechen wir uns dadurch wichtige Impulse - sowohl für unser Mobilfunkgeschäft als auch für das TV- und Digital-Lifestyle-Business."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden