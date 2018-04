Freaks4U stellt sich personell neu auf

Die Freaks 4U Gaming GmbH stellt sich in der Kommunikation neu auf. Jan-Hendrik Heuschkel wird zum Vice President Marketing Communications befördert. Außerdem holt die Berliner Agentur Torsten Meier als Head of Public Relations an Bord.Heuschkel ist bereits seit 2001 für Freaks 4U Gaming tätig. Er stieß also kurz nach Gründung zu den Hauptstädtern. Anfangs leitet der das Projektmanagement der Firma, wo er Portale wie "JoinDota" oder "99Damage" ans Netz brachte. 2016 wechselte er in die Business-Development-Abteilung. Auf seiner neuen Position ist Heuschkel für den gesamten Agenturbereich verantwortlich, zu dem die Abteilungen Marketing, Account Management, Business Development, PR, Event, Community Management sowie Design sowie gehören.Auch Meier ist kein Unbekannter in der Gamesbranche. Er blickt auf Stationen bei u.a. PR-Agenturen wie Wildcard Communications und Harvard PR, aber auch Publisher wie dtp entertainment, Ascaron und Bigpoint zurück. Zuletzt war auch für OnlineFussballManager tätig "Mit meinem Wechsel auf die neugeschaffene Position des Vice Presidents Marketing Communications gehört die Diversifizierung unseres Kundenportfolios nun zu meinen primären Zielen", sagt Heuschkel. "Durch diese und weitere Maßnahmen stellen wir bei Freaks 4U Gaming die Weichen dafür, unser kräftiges Unternehmenswachstum der letzten Jahre auch zukünftig fortzusetzen. Ich freue mich zudem auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Head of PR Torsten Meier, der als erfahrener, gut vernetzter Kommunikationsexperte unsere PR-Abteilung sowohl im Produkt-, als auch im Corporate-Bereich nicht nur optimieren, sondern neu und besser als jemals zuvor aufstellen wird."

