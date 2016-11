Freaks 4U produziert Spenden-Aktion

Zum mittlerweile dritten Mal veranstalten die erfolgreichen YouTuber LeFloid, Frodo, RobBubble und die SpaceFrogs das Charity-Event "Loot für die Welt" vom 18. bis 20. November, um Spendengelder für wohltätige Zwecke zu sammeln. In diesem Jahr übernimmt zum ersten Mal die Berliner Agentur Freaks 4U Gaming die Organisation des Events und fungiert für den dreitägigen Spenden-Live-Stream als Produzent.Genau wie in den letzten Jahren, in denen Spenden von insgesamt 107.500 Euro gesammelt wurden, stehen erneut bekannte Gesichter aus dem YouTube- und eSport-Bereich für die Spenden-Aktion zur Verfügung. Darunter einige Mitglieder der eSport-Mannschaften von Summoner's Inn und dem Spandauer Inferno.

Quelle: GamesMarkt.de

