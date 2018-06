Freaks 4U Gaming startet neues Showformat auf Twitch

Großansicht Das Moderatoren-Team von Haus2 (v.l. Sebastian Flotho, Christopher Behr, Nico Wendt und Niklas Hennings) Das Moderatoren-Team von Haus2 (v.l. Sebastian Flotho, Christopher Behr, Nico Wendt und Niklas Hennings)

Mit der Unterhaltungssendung Haus2 startet Freaks 4U Gaming am 26. Juni ein neues, professionelles Showformat auf dem Live-Streaming-Portal Twitch. Die diversen Programme werden sich mit verschiedensten Inhalten und Themen auseinandersetzen und dadurch eine große Bandbreite an Zuschauern ansprechen.Neben dem ran eSports-Produzenten Nico Wendt umfasst das vierköpfige Moderatoren-Team die zwei TV- Moderatoren Sebastian Flotho und Christopher Behr, die über zwölf Jahre Erfahrung mitbringen sowie eSport-Profi Niklas Hennings. In dem neuen Sendeformat werden sich die vier mit Games und eSport befassen, aber unter anderem auch mit Themen wie Musik, Film und DIY."Mit Haus2 erschaffen wir ein Format, das einen Spiegel der Twitch-Landschaft darstellt und unsere Erfahrungen und Visionen zu einem unterhaltsamen und informativen Showkonzept vereint", so Matthias Remmert, Vice President und Leiter der TV & Media Production-Unit bei Freaks 4U Gaming. "Natürlich dreht sich die Sendung auch um Gaming und eSport, aber Twitch bietet noch viel mehr als Live-Casts und Let's Plays."Der Sendebetrieb wird mit dem Einzug der Moderatoren in die WG und der Einweihungsfeier, bei der auch schon erste Gäste begrüßt werden, aufgenommen. Zuschauer können sich im Chat direkt auf Twitch sowie auf Facebook, Twitter und Instagram aktiv an dem Format beteiligen.Haus2 wird ab dem 26. Juni Dienstags bis Donnerstags zwischen 18 und 22 Uhr live unter twitch.tv/unserhaus2 zu sehen sein.

Quelle: GamesMarkt.de

