Freaks 4U Gaming holt Niemann

Marco Niemann ist neuer Head of New Business & Strategy bei Freaks 4U Gaming . Er wird bei der Berliner Agentur für Neukundenakquise und den Aufbau eines Sales-Teams verantwortlich sein. Auch die Vermarktung der hauseigenen Webangebote von Freaks 4U Gaming sowie deren Medienkompetenzen im TV- und Influencerbereich fallen in Niemanns Aufgabenbereich."Die Freaks 4U Gaming GmbH ist die mit Abstand größte Agentur im Bereich eSport und Gaming und bietet ihren Kunden umfassende Beratungsleistungen und Unterstützung in allen relevanten Bereichen", sagt Niemann. "Auch abseits unserer Agenturleistungen verfügen wir über ein umfangreiches und äußerst attraktives Produkt-Portfolio, bestehend aus eigenen Communities, Influencern sowie hochqualitativen Studio-Produktionen. Deshalb blicke ich den Herausforderungen bei der Freaks 4U Gaming GmbH enthusiastisch entgegen."Niemann kommt vom ESL-Betreiber Turtle Entertainment , wo er zuletzt als Head of Global Sponsorship in der Verantwortung stand. Er ist gelernter Medienkaufmann."Marco Niemann in unseren Reihen begrüßen zu können, ist Ausdruck unseres Bestrebens, die Kompetenzen der Freaks 4U Gaming GmbH kontinuierlich zu erweitern", so Freaks-4U-Gaming-Geschäftsführer Michael Haenisch . "Marco hat in den vergangenen Jahren bewiesen, mit welcher Souveränität und Hingabe er Marken aus verschiedenen Bereichen beraten und im eSport etablieren kann. Daher freuen wir uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit."

Quelle: GamesMarkt.de

