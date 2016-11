Fox dringt in virtuelle Welten vor

Großansicht Zum Film "Der Marsianer - Rettet Mark Watney" ist nun das erste, kommerzielle VR-Produkt von Fox zu haben (Bild: Fox)

Während VR-Technologie in Hollywood bislang meist als Promotiontool zum Einsatz kommt, macht Fox nun Ernst mit der virtuellen Realität. Mit der ersten kommerziellen VR-Veröffentlichung des Majors können Nutzer eine Mars-Mission aus den Augen Mark Watneys alias Matt Damon erleben. "The Martian VR Experience", in Auszügen u. a. bereits über die noch junge VR-App von Sky verfügbar, erscheint am 15. November auch hierzulande für PlayStation VR und HTC Vive. In den USA beträgt die unverbindliche Preisempfehlu...

