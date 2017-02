"Forza" ist Miliarden-Marke

Großansicht Die Rennspielreihe "Forza" durchbrach im Dezember die Marke von einer Mrd. Dollar Umsatz Die Rennspielreihe "Forza" durchbrach im Dezember die Marke von einer Mrd. Dollar Umsatz

Es ist eine Marke, die wahrlich nicht jedes Unterhaltungsprodukt schafft: Einen Umsatz von mehr als einer Mrd. Dollar nach Endverbraucherpreisen. Laut Microsoft zählt die Rennspielreihe "Forza" nun dazu. Generauer gesagt durchbrach sie im Dezember die Grenze von einer Mrd. Dollar Umsatz. Allein "Forza 3" habe sich mehr als 2,5 Millionen Mal verkauft. Die Forza Community auf Xbox One und Windows 10 sei bis Dezember auf über 14 Millionen Spieler angewachsen."Seit Bestehen der Reihe kombiniert Forza atemberaubende Grafik mit der führenden Engine für Rennspielsimulationen und legt seinen Schwerpunkt auf Spaß und Zugänglichkeit," so Phil Spencer, Head of Xbox bei Microsoft. "Die Turn 10 Studios haben mit Forza die weltgrößte Racing-Community aufgebaut. Wir könnten nicht stolzer auf diesen Erfolg sein."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen