"Forge of Empires" erreicht InnoGames internen Umsatzrekord

Eine Viertel Milliarde Euro - so viel Umsatz hat das Spiel "Forge of Empires" laut Publisher InnoGames seit dem Release im Jahr 2012 erwirtschaftet. Damit sei "Forge of Empires" nun das erfolgreichste Spiel im InnoGames-Portfolio. "Forge of Empires" kostete zur Veröffentlichung gerade einmal eine Mio. Euro. Bereits nach drei Jahren wurde die Marke von 100 Mio. Euro Umsatz durchbrochen."Forge of Empires ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte für unser Unternehmen und ich möchte vor allem dem Spiele-Team für seine großartige Arbeit danken. Als wir Forge of Empires 2012 veröffentlicht haben, wussten wir wie viel Potenzial das Spiel hat aber wir haben niemals mit diesem riesigen Erfolg gerechnet. Dies war nur durch das Zusammenwirken von hoher spielerischer Qualität und einem funktionierenden und nachhaltigen Game Design möglich", so Armin Busen, CPO von InnoGames.Und Hendrik Klindworth, CEO von InnoGames, fügt hinzu: "Wir von InnoGames wollen vor allem unseren Spielern für diesen neuen Meilenstein danken. Besonders stolz sind wir auf die Erfolgsgeschichte unserer mobilen Versionen, die bereits einen Großteil zum Gesamtumsatz beisteuern. Dies zeigt, wie erfolgreich unsere Ausrichtung von Browserspielen hin zu mobilen Endgeräten ist."

