Focus verlängert mit Deck13

Der Frankfurter Entwickler Deck13 arbeitet an "The Surge 2". Das Action-Spiel soll 2019 erscheinen und kommt erneut über Focus Home Interactive. Das deutsche Studio konnte also seine Partnerschaft mit dem französischen Publisher verlängern, da dieser bereits den Vorgänger im Mai 2017 verlegte. Als Plattformen sind erneut PC, PS4 und Xbox One anvisiert.Mit " The Surge " leistete Deck13 im vergangenen Jahr gute Arbeit. Der Titel ist eines der besten deutschen Spiele des abgelaufenen Jahres und sorgte auch international für Aufmerksamkeit. Sowohl bei der lokalen als auch der internationalen Presse fuhr der SciFi-Titel seinerzeit gute bis sehr gute Wertungen ein . Auf dem Deutschen Entwicklerpreis wurde des im Dezember ebenfalls mehrfach ausgezeichnet , unter anderem gewann es die Trophäe als "Bestes Deutsches Spiel 2017".

