FMX übertrifft Vorjahresrekord

Die Organisatoren der FMX 2017 haben Bilanz gezogen und zeigen sich mit dem Ergebnis hoch zufrieden. Insgesamt zählte die Konferenz für Animation und Special Effects, die jedoch auch Themen wie VR, Games, Art und Technologie behandelt, 307 Vorträge und rund 4000 Teilnehmer. Fast 40 Prozent aller Besucher kamen aus dem Ausland und reisten aus 61 verschiedenen Ländern an. Die FMX sei damit internationaler denn je, heißt es aus Stuttgart. Auch habe man den Vorjahresrekord bei den Besuchern übertroffen."Bei der FMX 2017 ging es nicht nur um die Möglichkeiten, die ein Blick "über den Screen hinaus" entstehen lässt, wenn man sich von den Beschränkungen und Grenzen spezifischer Medienformate verabschiedet - "Beyond the Screen" hat Brücken zwischen den verschiedenen Medienformen geschlagen, sodass sich traditionelle Formate wie 2D und 3D von den Chancen der 4K-, AR-, VR- und MR-Technologien inspirieren lassen konnten, und umgekehrt", so Prof. Andreas Hykade, FMX Conference Chair. "Auf diese Art und Weise werden neue Wege für das Storytelling, die Content-Produktion und für Formate, innovative Synergien sowie Entwicklungsperspektiven geschaffen."

