Flying Sheep Studios treten GAME bei

Der GAME begrüßt mit den Flying Sheep Studios aus Köln einen weiteren Indie-Entwickler in seinen Reihen. Das junge Team aus Köln hat sich ganz der Produktion von HTML5-Produkte verschrieben, die spezifisch darauf ausgelegt sind, in den Browsern aller Endgeräten zu laufen, sei es auf Mobile, Tablet oder Desktop. Flying Sheep wurde Anfang 2014 gegründet und ist seitdem auf zehn Personen gewachsen. Das noch junge Studio kann bereits auf einen Katalog von über 70 Spielen blicken, die sowohl in Auftragsarbeit mit bekannten Marken wir LEGO, Barbie oder DreamWorks als auch in Eigenproduktion entstanden sind."Als junge Spieleentwicklungsfirma suchten wir nach einem Weg uns stärker in die deutsche Spielebranche einzubringen", sagt Mitgründer Thomas Rössig. "Der Beitritt beim GAME war da der natürliche Schritt. Auf der einen Seite können wir auf das hervorragende Netzwerk des Verbandes zurückgreifen, auf der anderen Seite freuen wir uns auch darauf innerhalb der vorhandenen Strukturen, wie zum Beispiel die Taskforce Indie, direkt mitwirken zu können."Verbandsgeschäftsführer Thorsten Unger über das Neumitglied: "Die Flying Sheep Studios zeigen, wie man als junges Team und mit einem Ansatz abseits der klassischen Games-Entwicklung erfolgreich sein kann und sich und seiner Idee trotzdem treu bleiben kann."

Quelle: GamesMarkt.de

