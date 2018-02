Fluffy Fairy Games bereit für Wachstum

Großansicht Fluffy Fairy Games startet am neuen Standort in der Hauptstadt durch Fluffy Fairy Games startet am neuen Standort in der Hauptstadt durch

Von der einen Seite Deutschlands zur anderen. Der in Karlsruhe beheimatete Entwickler Fluffy Fairy Games ist mit all seinen 45 Mitarbeitern nach Berlin gezogen. Nach umfassenden Renovierungen nimmt der Mobile Entwickler jetzt seine Arbeit in Berlin auf. Die Räumlichkeiten selbst bieten Platz für 100 Mitarbeiter, die der Entwickler auch langsam mit neuen Talenten füllen möchten. Dafür sucht Fluffy Fairy Games aktuell auch viele neue Mitarbeiter."Wir haben den Firmensitz um gut 600 Kilometer verlegt - und fast alle Mitstreiter haben uns begleitet. Das zeigt, was für eine starke, loyale und eingeschworene Gruppe wir im vergangenen Jahr geworden sind. Ich bin sehr glücklich, täglich mit so vielen talentierten und engagierten Menschen arbeiten zu können", sagt Daniel Stammler, Co-CEO von Fluffy Fairy Games."Der neue Standort hat bereits von Beginn an dafür gesorgt, dass wir vermehrt Bewerbungen, gerade auch von erfahrenen Menschen aus der Branche, erhalten haben - somit ist der Grundstein für unser Wachstum in diesem Jahr gelegt", ergänzt Janosch Sadowski, Co-CEO und Mitgründer.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen