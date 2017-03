flashpoint vertreibt Paladone in Deutschland

Großansicht Nintendo-Produkte von Paladone werden in Deutschland bald über flashpoint vertrieben (Bild: Paladone) Nintendo-Produkte von Paladone werden in Deutschland bald über flashpoint vertrieben (Bild: Paladone)

Der britische Merchandising-Anbieter Paladone schließt mit flashpoint einen Distributionsvertrag. flashpoint vertreibt damit in Zukunft Lizenzprodukte aus dem Sortiment des Merchandising-Anbieters in Deutschland. Die Briten verkaufen unter anderem Produkte mit Lizenzen von DC und Marvel-Comics, sowie Disney und Nintendo."Wir sind sehr erfreut über das Zustandekommen der Kooperationsvereinbarung zwischen der flashpoint AG und Paladone", so Thomas Altemeier , CEO bei der flashpoint AG. "Diese unterstreicht die konsequente Weiterentwicklung unserer bisherigen erfolgreichen Partnerschaft. Mit Paladone wissen wir einen starken und zuverlässigen Partner im Merchandise-Segment an unserer Seite, mit Produkten, die sich durch ein hohes Maß an Innovation und Qualität auszeichnen."

Quelle: GamesMarkt.de

