flaregames gewinnt Mobile Games Award

Am 23. Januar fand in London die erste Preisverleihung der Mobile Games Awards statt. Insgesamt wurden Preise in 15 Kategorien, unter anderem für die besten Mobile-Entwickler, -Publisher und -Titel vergeben. Mit dabei war auch der Karlsruher Mobile-Publisher flaregames , der auf Anhieb den Preis als bester Mobile Publisher mit nach Hause nehmen konnte. Neben der Nominierung als bester Publisher war flaregames außerdem für die beste Marketingkampagne zum Mobile Game "Nonstop Chuck Norris" nominiert. Der Publisher musste sich aber gegen Supercell und seine "Clash of Clans Builders"-Kampagne geschlagen geben."Wir fühlen uns unglaublich geehrt, dass wir von einer Jury aus so vielen Mobilegames-Experten ausgewählt wurden", sagte CEO und flaregames-Mitgründer Klaas Kersting . "Dieser Titel ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und eine Anerkennung für die enorm harte Arbeit, die unser Team tagtäglich investiert, um uns als Qualitäts-Publisher zu beweisen. Das ist ein großartiger Beginn für unser Jahr 2018. Mein besonderer Dank gilt Steel Media, die diese Preisverleihung ausrichten - und nun lasst uns den Rest des Jahres angehen!"

Quelle: GamesMarkt.de

