flaregames flankiert Publishing-Strategie mit Inkubator-Programm

Großansicht Fraser MacInnes, Head of Portfolio Management bei flaregames Fraser MacInnes, Head of Portfolio Management bei flaregames

flaregames hat mit Flare Accelerator ein Inkubationsprogramm für Free-to-play-Entwickler angekündigt. Nach eigenen Ausagen stattet flaregames den Accelerator über einen Zeitraum von 18 Monaten mit insgesamt 20 Millionen Euro aus Eigenmitteln aus. Der Start ist für März geplant, erste Neukontakte sollen auf der GDC geknüpft werden.Ziel der Initiative ist es Free-to-play-Spiele zu finden, die sich bereits in der Mitte bzw Spätphase der Entwicklung befinden. Ihnen will flaregames durch das Beteiligungsmodell vor allem auch mit Expertise im Publishing von Mobile Games zur Seite stehen. Die Kapitalausstattung soll zunächst die Entwicklung der Spiele unterstützen. Später kommen laut flaregames signifikante Marketing-Budgets hinzu.flaregames, die Ende 2015 alle Enticklungsarbeiten am Hauptstandort Karlsruhe einstellten , um sich auf das Publishing zu fokussieren, gießt damit also klassische Publisherleistungen in die Form eines Accelerator-Programms. Bereits in der Vergangenheit hat sich flaregames an Entwickler beteiligt und diese zum Teil auch ganz übernommen, so wie das einstige Joint-venture Keen Flare oder das finnische Studio Kopla Games "Die Vielfalt an Spieleentwicklungen im Mobile-Segment hat einen Käufermarkt entstehen lassen, der Entwicklungsstudios benachteiligt", so Fraser MacInnes, Head of Portfolio Management bei flaregames. "Der Flare Accelerator mit seinem neuen Beteiligungsmodell gibt den Entwicklern Chancen zurück. Durch die Möglichkeit, Geschäftsmodelle von Spielen sehr schnell zu evaluieren und Problemfelder früh zu identifizieren, geben wir Entwicklern die Gelegenheit, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren: die Erschaffung spaßiger und interessanter Spiele"

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen