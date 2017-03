Fittipaldi-Wagen exklusiv für "Gran Turismo Sport"

Großansicht Emerson Fittipaldi im Gespräch mit Kazunori Yamauchi (r.) (Bild: Sony Interactive Entertainment) Emerson Fittipaldi im Gespräch mit Kazunori Yamauchi (r.) (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Der EF7 Vision Gran Turismo hält exklusiv in " Gran Turismo Sport " Einzug. Der Supersportwagen wurde vom ehemaligen Formal-1-Piloten und zweifachen Weltmeister Emerson Fittipaldi entworfen. Auf dem Genfer Autosalon wird das Auto der Öffentlichkeit präsentiert. Bereits im Vorfeld wurde der EF7 Vision Gran Turismo der Fachpresse in Turin vorgestellt und und außerdem die exklusive Kooperation mit den Machern der "Gran Turismo"-Serie bekanntgegeben. Kazunori Yamauchi, der Präsident von Polyphony Digital, war dafür eigens nach Italien gereist."Ich gewann meine erste Formel-1-Meisterschaft mit 25. Es war eine Zeit, in der das fahrerische Können, Teamleistung und Technologie entscheidende Rollen gespielt haben", sagt Fittipaldi. "Im Jahr 2017 haben wir einen neuen Horizont erreicht, in dem die reale und die virtuelle Welt des Motorsports verschmelzen, was wirklich bemerkenswert ist. Unsere Partner 'Gran Turismo' sind im Bereich des virtuellen Rennens weltweit führend, und wir freuen uns außerordentlich, mit ihnen zu arbeiten."Yamauchi ergänzt: "Der Fittipaldi EF7 Vision Gran Turismo von Pininfarina ist ein Gemeinschaftswerk von einigen der besten Partner der Automobilbranche. Wir fühlen uns geehrt, Teil dieses Projekts zu sein."Durch die Partnerschaft sicherten sich die "Gran Turismo Sport"-Entwickler die Exklusivrechte. Das Spiel soll in diesem Jahr für die PlayStation 4 erschienen.

Quelle: GamesMarkt.de

