Finalsten für Steam-Awards stehen fest

"Portal 2"

"Borderlands 2"

"Far Cry 3"

"Far Cry 4"

"Dead by Daylight"

"Starbound"

"Euro Truck Simulator 2"

"Unturned"

"Stardew Valley"

"Paladins"

"Team Fortress 2

"Civilization V"

"The Elder Scrolls V: Skyrim

"Terraria"

"Age of Empires II HD"

"Counter-Strike: Global Offensive"

"Terraria"

"Rocket League"

"Civilization VI"

"Fallout 4"

"BioShock Infinite"

"Grand Theft Auto V"

"Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain"

"The Witcher 3: Wild Hunt"

"DOOM"

"Garry's Mod"

"The Stanley Parable"

"Grand Theft Auto V"

"Tabletop Simulator"

"The Witcher 3: Wild Hunt"

"To the Moon"

"The Walking Dead"

"This War of Mine"

"Life Is Strange - Episode 1"

"Undertale"

"Goat Simulator"

"ARK: Survival Evolved"

"Stardew Valley"

"Blood and Bacon"

"Farming Simulator 17"

"Kerbal Space Program"

"Just Cause 3"

"Broforce"

Keep Talking and Nobody Explodes"

"DOOM"

"Dota 2"

"Super Meat Boy"

"Darkest Dungeon"

"Geometry Dash"

"Dark Souls III"

"Euro Truck Simulator 2"

"Cities: Skylines"

"Mini Metro"

"Viridi"

"Abzu"

"Left 4 Dead 2"

"Magicka"

"Gang Beasts"

"Don't Starve Together"

"Golf With Your Friends"

Ende November lobte der Download-Marktplatz Steam die ersten Steam-Awards aus. In insgesamt acht vorgegeben Kategorien und einer Community-Disziplin konnten die Nutzer in den letzten Wochen ihre Favoriten für die einzelnen Awards benennen. In jeder Kategorie stehen nun fünf Games als Finalisten fest, unter denen die Steam-User einen Gewinner wählen können. Außerdem wurde der Community-Preis auf vier Trophäen erweitert, sodass jetzt ingesamt zwölf Spiele ausgezeichnet werden.Jeden Tag bis zum 30. Dezember wird die Abstimmung für einen Award für 24 Stunden geöffnet. Am letzten Tag wird in vier Kategorien abgestimmt. Nicht ganz zufällig fällt das Abstimmungsfenster auch mit dem Steam Winter Sale zusammen, in dem der Marktplatz mit starken Rabatten lockt. Die Steam-Awards sollen den Kunden sicherlich einen weiteren Grund geben, täglich im Store vorbeizusurfen und dabei auch einen Blick auf die feilgebotenen Schnäppchen zu werfen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen