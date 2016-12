Finalisten für Steam-Awards stehen fest

Ende November lobte der Download-Marktplatz Steam die ersten Steam-Awards aus. In insgesamt acht vorgegeben Kategorien und einer Community-Disziplin konnten die Nutzer in den letzten Wochen ihre Favoriten für die einzelnen Awards benennen. In jeder Kategorie stehen nun fünf Games als Finalisten fest, unter denen die Steam-User einen Gewinner wählen können. Außerdem wurde der Community-Preis auf vier Trophäen erweitert, sodass jetzt ingesamt zwölf Spiele ausgezeichnet werden.

