"Final Fantasy XV" kommt doch für PC

Mit reichlich Verspätung zu den Konsolenversionen, aber immerhin: " Final Fantasy XV " wird doch noch für den PC veröffentlicht. Die "Final Fantasy XV Windows Edition" soll Anfang 2018 erscheinen. Diese Version, die in Zusammenarbeit mit dem Grafikartenhersteller Nvidia entwickelt wird, unterstützt native 4K- und 8K-Auflösungen sowie HDR10 und den Sound-Standard Dolby Atmos. Zusätzlich bietet die PC-Version eine Vielzahl an Bonusinhalten aus der Konsolenversionen sowie einen neuen Kameramodus aus der Egoperspektive."Mithilfe von Nvidia erschaffen wir ein atemberaubendes, visuelles Erlebnis in der "Final Fantasy XV Windows Edition", das dieser beliebten Marke gerecht wird", sagt Hajime Tabata, der Director des Spiels. "Nvidia treibt die Innovationsgeschwindigkeit in unserer Industrie voran und das kommt Spielern wie Entwicklern zugute.""Final Fantasy XV" erschien im November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One. Das japanische Rollenspiel avancierte für seinen Publisher Square Enix schnell zum Beststeller . Laut Herstellerangaben verkaufte sich kein Serienteil bisher schneller als "Final Fantasy XV".

Quelle: GamesMarkt.de

