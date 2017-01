"Final Fantasy XIV"-Festival ausverkauft

Das von Square Enix veranstaltete " Final Fantasy XIV "-Fan-Festival 2017 in der Frankfurter Festhalle ist knapp einen Monat vor Beginn restlos ausverkauft. Fans die noch Karten ergattern konnten erwartet auf der zweitägigen Veranstaltung am 18. und 19. Februar verschiedene Cosplay-Wettbewerbe, Konzerte, sowie ein persönlicher Auftritt des "Final Fantasy XIV"- Director Naoki Yoshida und des Komponisten Nobuo Uematsu . Im Vorfeld des europäischen Fan-Festivals, fand das Event bereits in Las Vegas und Tokio statt.

Quelle: GamesMarkt.de

