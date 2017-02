"Final Fantasy XIV"-Fan-Festival lockte tausende Besucher

Am 18. und 19. Februar 2017 fand in der Frankfurter Festhalle das " Final Fantasy XIV "-Fan-Festival statt. Rund 3.500 Besucher lockte die Veranstaltung an. Den Besuchern wurden zahlreichen Aktivitäten rund um das Online-Rollenspiel von Square Enix geboten. Neben Minispielen, Musikkonzerten und einem Cosplay-Wettbewerb gab es außerdem als Highlight des Festivals eine Präsentation des Produzenten und Director Naoki Yoshida, der exklusive Neuigkeiten für "Final Fantasy XIV" ankündigte.Organisiert wurde das Fan-Festival von planetlan aus Bochum. "Die planetlan GmbH konnte unswieder einmal als erfahrenen und zuverlässigen Partner an unserer Seite überzeugen. Von der Idee bis zur Realisierung fühlten wir uns stets gut beraten", sagt Nils Kröger , Senior Business Manager bei Square Enix Deutschland.

Quelle: GamesMarkt.de

