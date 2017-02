"Final Fantasy" dreifach im Guinness-Buch

Großansicht (v.r.n.l.) Masayoshi Soken (Sound Director), Naoki Yoshida (Producer und Director) und Yosuke Matsuda (CEO, Square Enix) nehmen die Rekorde in Empfang (v.r.n.l.) Masayoshi Soken (Sound Director), Naoki Yoshida (Producer und Director) und Yosuke Matsuda (CEO, Square Enix) nehmen die Rekorde in Empfang

Über gleich drei neue Einträge in der Gamer-Edition des Guinness-Buch der Rekorde kann sich Publisher Square Enix für seine " Final Fantasy "-Reihe freuen. Prämiert wurde die Marke als "RPG-Serie mit den meisten Einzeltiteln". Insgesamt 87 Teile mit dem Namen "Final Fantasy" sind bereits erschienen.Zwei weitere Rekorde konnte das MMORPG " Final Fantasy XIV: A Realm Reborn " ergattern. Der Titel erhielt den Rekord für die "Längste Liste von Mitwirkenden in einem MMO-Spiel", mit über eineinhalb Stunden Laufzeit der Credits und "Die meisten Original-Musikstücke in einem Videospiel (inklusive Erweiterungen)", mit insgesamt 384 aufgenommenen Songs. Square Enix CEO Yosuke Matsuda, "Final Fantasy XIV"-Producer Naoki Yoshida und Sound Director Masayoshi Soken nahmen auf der Bühne des "Final Fantasy XIV"-Fan-Festivals in Frankfurt die Auszeichnungen entgegen."Es zeugt von der Größe und Langlebigkeit der "Final Fantasy"-Serie, dass sie Guinness-Weltrekorde in solch breit gefächerten, vielseitigen und bahnbrechenden Kategorien aufstellen kann", sagt Stephen Daultrey, Redakteur der Guinness World Records.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen