Filmakademie BW startet VR Now Days

Vom 13. bis 21. Dezember dieses Jahres finden auf dem Campus der Filmakademie Baden-Württemberg die "VR Now Experience Days" statt. Das Virtual Reality-Event am Campus in Ludwigsburg wird von dem Animationsinstitut der Filmakademie veranstaltet und bietet mehrere, für die Öffentlichkeit zugängliche, VR- und AR-Events. Darunter die Filmakademie VR Fair am 14. Dezember, die verschiedene VR-Geräte vorstellt, sowie die Sync-VR-Reihe die vom 18. bis 21. Dezember läuft. Alle Informationen zu den VR Days, sowie den Programmplan gibt es auf der Webseite des Animationsinstituts.Zusätzlich zu den VR Now Experience Days startet die Talentförderung VR Now eine Ausschreibungsrunde, um neue innovative VR-Projekte zu fördern. Ehemalige Studenten sollen bis zum 28. Februar 2018 die Möglichkeit erhalten, ihre Ideen zum Thema virtuelle Realitäten bei den Veranstaltern einzureichen. Die ausgewählten Alumnis erhalten dann, finanziert durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und der MFG Medien- und Filmgesellschaft, Unterstützung bei der Entwicklung ihre VR-Prototypen.

Quelle: GamesMarkt.de

