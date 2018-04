Figo unterschreibt bei Stryking

Luís Figo wird Markenbotschafter für die Plattform "Football-Stars". Der portugiesische Fußballer und das Berliner Unternehmen Stryking Entertainment gehen dabei eine Partnerschaft ein. Figo, der 2001 zum Weltfußballer des Jahres gekürt wurde, tritt fortan als Testimonial für das Managerspiel auf."Die Partnerschaft mit Luís Figo ist für uns eine große Auszeichnung und ein ebenso großer Ansporn, um mit voller Energie die nächsten Wachstumsschritte anzugehen. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in die Entwicklung von 'Football-Stars' investiert und werden jetzt unseren eigenen Krypto-Token Strykz einführen, um Schritt für Schritt eine dezentrale und nutzerzentrierte Fan-Plattform zu schaffen", sagt Dirk Weyel , Gründer und CEO von Stryking. "Das enorme Potenzial im Fantasy-Sports-Segment kann man gut am nordamerikanischen Markt erkennen - dort spielen 20 Prozent der Bevölkerung regelmäßig Fantasy-Sports-Angebote. Mit Luís Figo haben wir einen kompetenten Unterstützer und aktiven Berater gewinnen können, mit dem wir das Wachstum von 'Football-Stars' weltweit vorantreiben wollen."Das Managerspiel "Football-Stars" kann online und per App auf Smartphones gespielt werden. Die Nutzer stellen ihre eigenen Mannschaften aus realen Fußballern zusammen und treten in Challenges gegen die Teams andere User an. Die Bewertungen der virtuellen Spieler im Kader orientieren sich dabei an den Leistungen der echten Fußballer."Der Gedanke hinter 'Football-Stars' gefiel mir sofort", sagt Luís Figo. "Fußball wird immer datengetriebener mit detaillierten Statistiken zu allen Aspekten des Spiels - Stryking nutzt diese Daten, um mit 'Football-Stars' ein spannendes Fan-Erlebnis zu schaffen. Ich freue mich, das erfahrene Team beim Ausbau ihres Geschäfts zu unterstützen. Mit dem bevorstehenden Token-Sale-Event schafft Stryking die Basis für weiteres Wachstum und ich bin gespannt darauf, Teil dieser Entwicklung zu sein.

