"FIFA" überstrahlt mit zwei Mio. Units die game Sales Awards im Juni

Der Juni gilt gemeinhin nicht als besonders verkaufsstarker Spielemonat. Trotzdem haben gleich drei Titel im Juni die Marke für einen der game Sales Awards durchbrochen. Und wie! Denn neben einem Gold Award für 100.000 Units für " NieR: Automata " von Square Enix , gab es zwei Sonderpreise. So hat " Super Mario Odyssey " für Nintendo Switch über 500.000 Units verkaufte Units in Deutschland seit Launch erhalten.Und ein weiterer Sonderpreis geht an " FIFA 18 ", Electronic Arts . Das meistverkaufte Spiel in Deutschland 2017 durchbrach im Juni die Marke von zwei Millionen verkauften Exemplaren über alle Plattformen allein in Deutschland. "FIFA 18" hat damit in Deutschland mehr Units verkauft als manch anderes als Erfolg gehandeltes Spiel weltweit.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden