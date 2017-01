"Fifa": EA schüttet Rekord-Preisgeld aus

Für die nächste Auflage von EA Sports "Fifa Ultimate Team Championship Serie" erhöht der Publisher die Preisgelder des Turniers auf insgesamt 1,3 Millionen US-Dollar. Am 4. Februar beginnt das " Fifa 17 "-Turnier mit den Regionalfinals, die in den sechs Städten Paris, Sydney, Miami, Vancouver, Singapore und Madrid ausgetragen werden. Die besten 16 Spieler werden anschließend zum Finale der Championship-Serie nach Berlin am 20. Mai eingeladen. Dabei erhält der Sieger des Turniers ein Preisgeld von 400.000 Dollar. Der Rest des Preispools wird Anteilig an die Nächstplatzierten ausgeschüttet.Anschließend an die Championship-Serie veranstaltet EA im August außerdem das "Fifa Interactive World Cup Grand Final", bei dem ebenfalls sehr hohe Preisgelder verteilt werden. Der Erstplatzierte erhält 200.000 Dollar, während der zweitbeste Spieler 100.000 Dollar gewinnt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen