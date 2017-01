"FIFA 17" und "Battlefield 1" sind die Topseller 2016

Der BIU gibt die 20 erfolgreichsten PC- und Konsolenspiele 2016 in Deutschland bekannt. Abräumer des vergangenen Jahres waren dabei vor allem " FIFA 17 " (Platz 1), " Battlefield 1 " (2) und " Uncharted 4 " (4), die allesamt 2016 erschienen sind. Unverändert stark war im abgelaufenen Jahr erneut " GTA V ", das das Podium auch 2016 nicht verließ und sich auf dem dritten Platz einsortiert.Sowohl "FIFA 17" als auch "Battlefield 1" und "Uncharted 4" erhielten im letzten Jahr den BIU-Sales-Award-Sonderpreis für mehr als 500.000 abgesetzte Spiele auf einer Plattform. Der Dauerbrenner " FIFA ", der auf Platz eins der Charts steht und der zweitplatzierte " Battlefield 1 " konnten zusätzlich punkten und erhielten außerdem den BIU-Multiplattform-Award für 500.000 verkaufte Spiele auf verschiedenen Plattformen. Ebenfalls beliebt bei den Spielern waren 2016 auch Spiele aus dem vorletzten Jahr. " Star Wars: Battlefront ", " Call of Duty: Black Ops III " und " FIFA 16 " schafften im letzten Jahr ebenfalls die Hürde für den Multiplattform-Award mit 500.000 durchverkauften Exemplaren."2016 war ein besonders spannendes Jahr für alle Gamer: Mit 'Doom' und 'Final Fantasy' kamen nicht nur neue Titel großer Spiele-Serien auf den Markt, sondern mit 'Overwatch' und 'Tom Clancy's: The Division' auch komplett neue Marken", fasst BIU-Geschäftsführer Felix Falk die Jahrescharts zusammen. "Mit Blick auf die meistverkauften Spiele wird dabei deutlich, dass insbesondere Mehrspieler- und Open-World-Spiele bei den Gamern sehr beliebt waren. Hier bieten sich einmalige Erfahrungen, gemeinsam und gegeneinander zu spielen sowie sich frei in offenen Welten bewegen zu können und dabei seine ganz eigene Geschichte zu erleben."

Quelle: GamesMarkt.de

