"Fifa 17"-Storymodus spricht bald Deutsch

Seit einem Monat ist Electronic Arts mit " Fifa 17 " ganz oben in den weltweiten Verkaufscharts und das verdankt die Fußballsimulation wohl auch seinem neuen Storymodus rund um das aufstrebendene Fußballtalent Alex Hunter. Der Publisher gibt an, dass in der ersten Release-Woche dank "The Journey" rund 20 Prozent mehr aktive Spieler verzeichnet wurden als beim Vorgänger " Fifa 16 " im gleichen Zeitraum.Allerdings konnten deutsche Spieler bei der Story bisher nur auf eine englische Sprachausgabe zurückgreifen. Das will EA jetzt ändern und spendiert "The Journey" bald eine komplette deutsche Synchronfassung mit namhaften Sprechern. Darunter David Turba, die deutsche Stimme von Shia LaBeouf , sowie Charles Rettinghaus ( Robert Downey Jr. ), Torsten Michaelis ( Sean Bean ) und Jan Spitzer ( Danny Trejo ). Das Sprach-Update soll noch in diesem Herbst erscheinen und neben Deutsch auch Italienisch, Spanisch und Französisch unterstützen."Es ist einfach unglaublich, dass so viele Menschen 'The Journey' spielen", sagt Adetomiwa Edun, der Darsteller von Alex Hunter. "Das Feedback in den sozialen Medien war einfach phänomenal - Fans, die während großer Spiele, nach Alex Hunter rufen, es ist einfach surreal. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Alex Reise weitergeht."

Quelle: GamesMarkt.de

