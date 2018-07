FFF vergibt 350.000 Euro an Games

Der Vergabeausschuss des FilmFernsehFonds (FFF) Bayern bewilligt eine Förderung von Games in Höhe von insgesamt von 350.000 Euro. Drei Prototypen und fünf Konzepte werden mit Mitteln bedacht. Die Höchstsumme von 120.000 Euro geht Realmforge Studios aus München für "Spacebase Startopia".250.000 Euro gehen insgesamt in die Prototypenförderung. Neben den 120.000 Euro für Realmforge wurden 80.000 Euro für "C.U.R.E. 2050" von Thera Bytes (München) sowie 50.000 Euro für Funline Media (München) für "Lazuli und die Wörter" bewilligt.Insgesamt 100.000 Euro stellt der FFF für Konzeptentwicklung bereit. Jeweils 20.000 Euro erhalten die folgenden fünf Einreichungen: "The Great Ape" von Salmi (München), "The Virtual Band" von Florian Moser (München), "Battle Ink." von Travian Games (München), "Lin's Choice" von Totally Not Aliens (Bamberg) und "Der Gefährte" von Tobias Klüpfel (Aschheim).

Quelle: GamesMarkt.de

