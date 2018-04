FFF-Geschäftsführerin in Bayerische Staatskanzlei berufen

Gut zwei Monate nach dem Geschäftsführerwechsel von Klaus Schaefer auf Carolin Kerschbaumer muss der FFF Bayern diesen Posten erneut neu besetzen. Wie der neue bayerische Medienminister und Aufsichtsratsvorsitzende des FFF Bayern, Georg Eisenreich , jetzt bekannt gab, soll Kerschbaumer zum 15. April in der Bayerischen Staatskanzlei die Leitung der neuen Abteilung Digitales und Medien übernehmen."Ich danke Frau Dr. Kerschbaumer für die beim FFF Bayern geleistete hervorragende Arbeit und ihre Bereitschaft, sehr kurzfristig eine wichtige Aufgabe in der Staatskanzlei zu übernehmen. Sie wird auch in ihrer neuen Position einen wichtigen Beitrag dafür leisten, Film und Medien in Bayern voranzubringen. Den neu in der Staatskanzlei angesiedelten Bereich Digitales wird sie in verantwortlicher Funktion mit aufbauen", wird Eisenreich in einer Pressemitteilung des FFF Bayern zitiert.Dem Personalwechsel muss die Gesellschafterversammlung des FFF Bayern noch zustimmen, über eine Nachfolge in der FFF-Geschäftsführung wird zeitnah entschieden, heißt es in der FFF-Mitteilung weiter.

Quelle: Blickpunkt:Film

