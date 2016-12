FFF fördert "Steampumpkins"

Der FilmFernsehFonds Bayern (FFF) bewilligt für "Steampumpkins" eine Förderung in Höhe von 80.000 Euro. Es handelt sich um Medialeistungen des Computec -Verlags, die der Entwickler United Soft Media aus München in Anspruch nehmen darf. "Steampumpkins" ist somit das vierte Spiel, das in diesem speziellen Förderprogramm unterstützt wird."Steampumpkins" ist ein Location-based-Artillery-Game. Als Spielfläche fungiert die Erde, die Spieler visieren jeweils mit einem Smartphone per Sensor-Steuerung reale Ziele an und bewerfen sie mit Kürbissen oder anderen Früchten. Gespielt werden kann mit Freunden oder Unbekannten auf der ganzen Welt, einzeln oder im Team.

Quelle: GamesMarkt.de

