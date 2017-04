FFF fördert sieben bayerische Entwickler

Die Gamesförderung des FilmFernsehFonds Bayern (FFF) schüttet erneut Fördermittel für bayerische Spiele-Firmen aus. Die Leistungen im Wert von insgesamt 392.000 Euro gehen an sieben Entwickler. Die höchste Zuteilung erhält der Titel "Ostwind - Das Spiel" von Aesir Interactive . Nachdem der Titel bereits von der letzten Ausschüttung profitierte , unterstützt der FFF das Projekt mit weiteren 102.000 Euro in der Produktionsphase.Die Prototypen "Empire of Trains" von Trollgames und "Star Log One" von den WastedStudios erhalten jeweils 80.000 Euro. Conquista Games werden für ihr Spiel "1630 - Der Dreißigjährige Krieg" mit 70.000 unterstützt. Eine Förderung von jeweils 20.000 Euro erhalten die drei Entwickler appp media , Burning Bonsai und Wolpertinger Games für ihre Spiele-Konzepte.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen