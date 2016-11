FFF-Förderleistungen für sieben bayerische Entwickler

Die Gamesföderung des FilmFernsehFonds Bayern (FFF) unterstützt in seiner zweiten diesjährigen Ausschüttung von Fördermitteln sieben bayrische Spiele-Firmen mit indirekten Leistungen von insgesamt 261.399 Euro. Dabei erhalten vier Spiele-Prototypen und drei Konzepte den Zuschlag für die Medienleistungen, die der Fachverlag Computec zur Verfügung stellt Jeweils 70.000 Euro erhalten dabei die Entwicklerstudios von Aesir Interactive mit ihrem Spiel "Ostwind" und Pixel Maniacs mit "The Loop". Das VR-Spiel "Virtual Surfing" von Waveor wird mit 49.000 Euro unterstützt und Gamerise erhält Leistungen in Höhe von 17.500 Euro für das Strategiespiel "Super Dungeon World".Die Münchner Entwickler Salmi werden für ihr Konzept "Late for Work!" mit 20.000 Euro gefördert, genauso viel erhält das Studio Trollgames mit "Empire of Trains". Der letzte im Bunde ist Moebiusgames, die für ihr Konzept zum Spiel "Paranormal Agents" die restlichen 6899 Euro zugesprochen bekommen.Dem Förderbereich der FFF Bayern im Bereich Games stehen jedes Jahr Mittel im Wert von rund 470.000 Euro zur Verfügung, die zweimal im Jahr ausgeschüttet werden. Im Juli erhielten die Icebird Studios die bisher höchsten Leistungen von 150.000 Euro zugesprochen.

Quelle: GamesMarkt.de

