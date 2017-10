FFF bewilligt Medialeistungen für Nürnberger Indies

Großansicht Das Team von Pixel Maniacs Das Team von Pixel Maniacs

Der Nürnberger Entwickler Pixel Maniacs bekommt vom FilmFernsehFonds Bayern mittelbare Förderung in Höhe von 200.000 Euro. Diese Summe wird als indirekte Unterstützung des Fürther Computec-Verlags in Form von Medialeistungen für das Spiel "Can't Drive This" geleistet. Es ist die bisher höchste Summe, die der FFF einem Studio in dieser Form bewilligt.Seit Ende 2015 gibt es eine Vereinbarung zwischen dem FFF Bayern und der Fürther Verlagsgruppe Computec Media , die die bis dahin rein staatliche Gamesförderung um eine indirekte Förderung aus der Privatwirtschaft ergänzt. Ziel des Abkommens ist, den Bekanntheitsgrad von geförderten Games zu steigern. Bisher sind bereits vier Games auf diese Weise unterstützt worden. Im Februar 2017 erhöhte der fränkische Fachverlag das Gesamtsponsoring von zwei Millionen auf insgesamt 3,33 Millionen Euro.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen