FFF Bayern fördert Webserien

Seit diesem Jahr fördert der FFF Bayern auch Webserien und Virtual Reality Formate. Organisatorisch angedockt sind die neuen Förderbereiche an die Fernsehfilmförderung."Webserien und VR gehören mittlerweile zu den innovativen Inhalten, für die es zunehmend Zielgruppen und einen Markt gibt. Wir haben hier am Standort Bayern vor allem viele junge Firmen, die in diesem Bereich aktiv sind. Mit unserer Förderung möchten wir diese Filmschaffenden unterstützen, die Entwicklung dieser Formate weiterhin voranzutreiben, erläutert FFF-Geschäftsführer Klaus Schaefer den Schritt.Hierzu wird der Förderbereich "Produktion Fernsehfilm" entsprechend geöffnet. Der Content der Webserien kann fiktional, dokumentarisch oder experimentell sein. Eine wöchentliche Veröffentlichung auf einer entsprechenden Plattform (auch internetbasierte Angebote von Sendern kommen in frage) sollte gewährleistet sein. Die maximale Fördersumme für ein Projekt beträgt 50.000 Euro (bis zu 60% der Herstellungskosten).Bei der Förderung der Virtual Reality Formate liegt der Schwerpunkt bei Storytelling und Experiences. Davon ausgenommen sind Games, die wie bisher über die bereits etablierte Gamesförderung unterstützt werden können. Möglich ist die Förderung der Herstellung von audiovisuellen Inhalten aller Genres, die eine erfolgreiche Auswertung oder Weiterentwicklung erwarten lassen. Dazu gehören auch Pilotprojekte. Sender müssen nicht beteiligt sein. Die maximale Fördersumme für ein Projekt beträgt auch hier 50.000 Euro (bis zu 60% der Herstellungskosten).

