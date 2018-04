FFF Bayern: 829.000 Euro für Games

"Townsmen VR" von Handy Games, Giebelstadt

"Ostwind - Das Spiel 2" von Aesir Interactive, München

" Four on Fire" von Gentle Troll Entertainment, Würzburg

"MINA" von TheCodingMonkeys, Dachau und Marcel-André Casasola, München

"Star Relics" von rupa.software, Weißenstadt

"Endg'lagert is!" von Storydriven Games, München

"Perspective Puzzle Adventure" von Daniel König-Meier, München

"Kanji Memo" von DU&I, München (nur 9000 Euro)

Der Filmfernsehfonds Bayern (FFF) fördert in der aktuellen Vergabeperiode acht neue Gamesprojekte mit insgesamt 829.000 Euro. In der ersten Sitzung in diesem Jahr lagen dem Gremium insgesamt 27 Projekte mit einem beantragtem Fördervolumen von 2,34 Millionen Euro vor. Zwei Titel werden schlussendlich mit einer Produktionsförderung bedacht, zweifach wurde eine Prototypenentwicklung gefördert und vier Entwickler können sich über eine finanzielle Unterstützung für die Konzeptentwicklung freuen.

Quelle: GamesMarkt.de

