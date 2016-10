Fargo wiederholt "Wasteland"-Erfolg

Brian Fargo legt die nächste erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne hin. Die Kampagne für "Wasteland 3" läuft in diesem Fall über die Plattform Fig.co . Binnen weniger Tage war die Zielsumme von 2,75 Millionen Dollar erreicht und nähert sich zur Stunde der Summe von drei Millionen an. Und noch läuft die Kampagne für das Rollenspiel weitere drei Wochen.Fargo hat sich mit seinen Studio inXile zum Experten für Crowdfunding entwickelt. 2012 finanzierte die Kickstarter-Community bereits "Wasteland 2" in Windeseile . Ein Jahr später holte er für "Torment: Tides Of Numenera" gar 4,1 Millionen Dollar und stellte damit seinerzeit den Rekord für den höchsten Betrag eines Gamesprojektes ein.

Quelle: GamesMarkt.de

