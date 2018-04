"Far Cry 5" spielt 310 Mio. Dollar in Startwoche ein

Eine Woche nach Start von "Far Cry 5" zeigt sich Ubisoft mit dem Absatz zufrieden. Ohne eine genaue Absatzzahl zu nennen sagte Ubisoft, dass sich " Far Cry 5 " etwa doppelt so oft verkaufte wie sein Vorgänger. Damit legte der Titel den besten Start der Reihe hin. Mit einem Umsatz von geschätzt 310 Mio. Dollar erzielte "Far Cry 5" zudem das zweitbeste Startergebnis eines Ubisoft-Spiels. Interner Firmenrekordhalter ist nach wie vor " The Division ", das 2016 in den ersten fünf Tagen 330 Mio. Dollar einspielte.Neben dem Umsatzergebnis gab Ubisoft einige weitere interessante Zahlen zu "Far Cry 5" bekannt. So hat der Digitalvertrieb einen Anteil von über 50 Prozent an den Gesamtverkäufen des Titels. Auf den Video- und Streamingplattformen kommt "Far Cry 5" nach nur einer Woche auf 55.000 Stunden Streamingzeit und die YouTube-Videos zum Spiel wurden 117 Mio. Mal aufgerufen.Und Ubisoft nannte eine Reihe von In-Game-Statistiken wie zum Beispiel, dass 8651 Spieler in der ersten Woche von Stinktieren angegriffen wurden oder das 5,1 Mio. Fische in "Far Cry 5" gefangen wurden.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen