"Far Cry 5": Season-Pass mit "Far Cry 3"

Wenn " Far Cry 5 " am 27. März erscheint, bietet Ubisoft auch direkt zum Start einen Season-Pass an. Der enthält mit "Hours of Darkness", "Dead Living Zombies" und "Lost on Mars" drei Download-Erweiterungen, die nach Release des Shooters veröffentlicht werden. Soweit ist das wenig überraschend. Ungewöhnlich ist indes, dass Ubisoft dem Season-Pass gleich ein komplettes weiteres Spiel beilegt, nämlich den Vorgänger " Far Cry 3 ".Der 2012 für Xbox 360 und PS3 veröffentlichte Shooter wird als "Classic Edition" für die aktuelle Konsolengeneration neu aufgelegt. Besitzer des Season-Pass für "Far Cry 5" erhalten die Neuauflage des Shooters vier Wochen vorab zum Download. Im Sommer 2018 wird die "Far Cry 3 Classic Edition" dann auch als Einzelprodukt angeboten. Bisher ist der Titel nur als Download-Version bestätigt. Ob zusätzlich eine Retail-Version geplant ist und was das Remaster von "Far Cry" kosten wird, ist indes noch nicht bekannt.Der Season-Pass für "Far Cry 5" wird aktuell als Teil der "Gold Edition" angeboten, für die Ubisoft einen Preis von 89,99 Euro ansetzt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen