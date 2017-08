Fachmagazin "GameStar" wird 20

Großansicht GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge

Das Münchner Fachmagazin "GameStar" begeht in diesen Tagen seinen 20. Geburtstag. Im August 1997 erschien die Erstausgabe der PC-Spiele-Zeitschrift. Mit einer Auflage von 45.000 ist sie nach wie vor Europas reichweitenstärkstes Printmedium für PC-Gamer. Im Laufe der zwei Jahrzehnte wandelte sich die Printzeitschrift auch zum Online-Medium. Heute erreicht GameStar über 3,3 Millionen User über die eigene Webseite, hat fast 900.000 YouTube-Abonnenten.Der Geburtstag wird von zahlreichen Sonderaktionen begleitet, unter anderem mit 64 Extraseiten in der kommenden Jubiläumsausgabe. Das Heft wird von umfangreichen Marketing-Maßnahmen sowie einer TV-Kampagne begleitet."20 Jahre sind im hart umkämpften Spielejournalismus alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Dafür sind wir dankbar, darauf sind wir stolz, und das wollen wir gemeinsam mit unseren Lesern und Usern nach allen Regeln der Kunst feiern", sagt GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge, seit fast 17 Jahren für die Publikation tätig.Aus der "GameStar" gingen auch die Schwesterzeitschriften "GamePro" für Konsolen und das Entwicklermagazin "Making Games" hervor. Lange Jahre erschien die "GameStar" im Münchner IDG-Verlag. Der trennte sich aber 2015 von allen Gamespublikationen und veräußerte diese an der französischen Medienkonzern Webedia.

Quelle: GamesMarkt.de

