Facebooks VR-App startet in Beta

Seit der Social-Media-Gigant Facebook 2014 das VR-Unternehmen Oculus übernahm , wurde mit Spannung erwartet, welche Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen das soziale Netzwerk vorstellen würde. Mit Facebook Spaces gibt es nun eine erstes öffentliches Ergebnis der Übernahme. Die Software ist eine neue VR-App, in der sich Freunde in einer interaktiven virtuellen Umgebung treffen können, als wären sie gemeinsam in einem Raum. Alle Teilnehmer werden dabei als stilisierte Comicfiguren dargestelltSpaces steht momentan als Beta-Version für Oculus Rift zur Verfügung. Facebook kündigt aber an, dass die Software nicht auf die hauseigene VR-Brille beschränkt bleiben soll. Der Konzern arbeite bereits daran, Facebook Spaces auch auf andere Plattformen zu bringen.

Quelle: GamesMarkt.de

